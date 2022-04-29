В России остались ракеты

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Они (Россия) много использовали ракет, но много и осталось. Еще некоторое время у них будет работать производство по пополнению израсходованного арсенала из старых запасов. У россиян есть еще из чего производить и есть комплектующие,

– отметила Маляр.

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