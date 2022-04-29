В России остались ракеты
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
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Они (Россия) много использовали ракет, но много и осталось. Еще некоторое время у них будет работать производство по пополнению израсходованного арсенала из старых запасов. У россиян есть еще из чего производить и есть комплектующие,
– отметила Маляр.
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- С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла 1900 ракетных ударов по Украине.
- Большинство ракет, которые российские оккупанты запускают по территории Украины, удается успешно сбивать благодаря средствам противовоздушной обороны.
- Так, за последние сутки воздушные силы ВСУ поразили 15 воздушных целей россиян.
- К слову, ранее командующий Воздушными силами ВСУ отмечал, что Украине нужны современные ЗРК среднего и большого радиусов действия и новейшие истребители. Мол, как только это оружие будет у наших защитников, можно говорить о закрытии неба своими силами.
- И сегодня, Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" сообщили, что получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров. Его уже используют для защиты неба.
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