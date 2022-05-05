Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр України заявив, що сусідня Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Денис Шмигаль разом з Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким уклали сьогодні відповідний меморандум.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Денис Шмигаль поділився деталями зустрічі з прем'єром Польщі.
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Подяка за допомогу
Денис Шмигаль написав, що на зустрічі з Матеушем Моравецьким він подякував за значну фінансову допомогу Україні та всебічну підтримку, в тому числі зброєю.
Збільшення експорту з України
Зокрема, прем'єри обговорили можливості збільшення експорту з України до Польщі. Зазначається, що блокування терористичною Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу.
Шмигаль запропонував створити "зелені коридори" на українсько-польському кордоні для експорту зерна.
Санкції проти Росії
Прем'єр-міністр України зазначив, що серед основних питань цієї зустрічі було посилення санкцій проти Росії та конфіскація заморожених російських активів.
У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, щоб агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані та передані постраждалій країні. Маємо реалізувати це разом,
– зазначив Денис Шмигаль.
Раніше повідомлялось, що з нагоди Дня Конституції у Польщі, яке відзначають 3 травня, президент Володимир Зеленський звернувся до польського народу та подякував за ту допомогу, яку вони надають українцям.
Як Польща підтримує Україну
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Польща передала Україні модернізовані танки Т-72, аби українці потужніше знищували світового ворога.
- Польща заявила, що готова захищати повітряний простір Словаччини, коли та припинить використання літаків МіГ-29 та займеться поставки радянських літаків в Україну.
- Польща вкотре подає руку допомоги українцям, які втекли від війни і продовжує ще на місяць право безкоштовно користуватися поїздами. Не платити за поїздку у потязі можна буде ще до 31 травня.
- У сусідній Польщі погодилися виступити гарантом безпеки України, поряд з іншими країнами. За словами голови Бюро міжнародної політики польського президента Якуба Кумоха, Варшава не підтримає жодної мирної угоди, яка означатиме втрату Україною територій.
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