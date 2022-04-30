Не платити за поїздку у потязі можна буде ще впродовж місяця. Тобто до 31 травня.
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Хто може користуватися польськими поїздами безкоштовно
На безкоштовний проїзд мають право лише ті українці, які перетнули кордон після 24 лютого та належать до однієї з категорій:
- діти до 18 років;
- жінки незалежно від віку;
- чоловіки віком від 60 років;
- чоловіки будь-якого віку, якщо вони мають інвалідність або ж обмежену рухливість.
Українці повинні взяти квиток про безкоштовний проїзд. Його видають за наявності паспорта або іншого документа, який посвідчує особу.
Зауважимо, користуватися такою пільгою можна у вагонах 2 класу поїздів PKP Intercity. Детальніше з усіма правилами можете ознайомитися – за посиланням.
Як Польща допомагає Україні
- 29 квітня Андрій Єрмак повідомив, що Варшава передала Збройним Силам України модернізовані танки Т-72.
- У Гданську місцева влада дала одному зі скверів назву "Героїчного Маріуполя".
- 28 квітня Польща вирішила продовжити термін виплати допомоги українським біженцям ще на 60 днів. Мовиться про 40 злотих на людину вдень.
- Також у Польщі заявили, що готові прийняти на лікування поранених українців, які евакуювалися з Маріуполя.
- Понад 77 тисяч українців вже знайшли роботу у Польщі. Половина з них працює у промислових галузях.
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