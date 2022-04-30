Не платити за поїздку у потязі можна буде ще впродовж місяця. Тобто до 31 травня.

Рекомендуємо Варшавський ліцей організовує для молоді з України безкоштовні мовні курси: як записатися

Хто може користуватися польськими поїздами безкоштовно

На безкоштовний проїзд мають право лише ті українці, які перетнули кордон після 24 лютого та належать до однієї з категорій:

діти до 18 років;

жінки незалежно від віку;

чоловіки віком від 60 років;

чоловіки будь-якого віку, якщо вони мають інвалідність або ж обмежену рухливість.

Українці повинні взяти квиток про безкоштовний проїзд. Його видають за наявності паспорта або іншого документа, який посвідчує особу.

Зауважимо, користуватися такою пільгою можна у вагонах 2 класу поїздів PKP Intercity. Детальніше з усіма правилами можете ознайомитися – за посиланням.

Як Польща допомагає Україні

Це може вас зацікавити – історія родини з Харкова: відео