Про це в ефірі 24 каналу розповіла директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда. Вона розповіла про галузі, де працюють українці.

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"Наразі офіційною цифрою є 77 тисяч громадян України. З них приблизно 47,5% працюють в промислових галузях. Тобто це працівники на різних підприємствах. 10,3% працюють у сфері послуг. І також 8,5% працюють в офісних сферах. І ще 4% працюють як спеціалісти в вузьких сферах", – розповіла Джоболда.

Збільшується запит на українців

За словами директорки, якщо взяти повномасштабну картину, то приїхали приблизно 3 мільйони. Частина з цих людей працює віддалено. Джоболда вважає, що загалом цифра непогана.

Тиждень чи 2 тому для жінок було менше робочих місць. Зараз ситуація повертається в іншу сторону. Починається сезон в Польщі, коли підприємства збільшують запит на українців,

– сказала Джоболда.

Перебувають на забезпеченні

Вона додала, що була тенденція виїзду на свята, але більшість з тих, хто приїхав у воєнний час і почав працювати, залишається на своїх робочих місцях. Джоболда розповіла, що приблизно 15 – 20% людей вони кидають роботу й повертаються. Проте, за її словами, це не така велика цифра й це не має масового характеру.

"Проте більшість українців, які приїхали до Польщі, перебувають на забезпеченні. Вони отримали дотації в польської влади також є безплатні центри, де можна проживати й частина цих людей не йде на роботу, бо їм достатньо тих коштів, які вони отримують, щоб прожити тут якийсь період", – розповіла Джоболда.

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