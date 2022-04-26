Для проведення маршу на підтримку перекрили кілька вулиць у центрі міста. Це зробили для того, щоб українці та поляки спільно підтримали нашу країну в непростій боротьбі проти Росії.

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Мовчання – це насильство

Під час маршу люди синьо-жовті прапори. Один із них прикрашав напис "Ми з вами". Люди також викрикували гасла:

"Мовчання – це насильство",

"Зупинити другого Гітлера",

"НАТО, закрий небо".

У центрі Кракова пройшла акція на підтримку України:

Фотограф Андрій Рафаель, який зняв фоторепортаж, розповів, що перекрили не лише центр міста. Зупинили рух ще й тими вулицями, які без автомобілів давно не бачили.

Тому що поляки підтримують Україну. Бо цивілізований світ розуміє, за що сьогодні воюють українці,

– підкреслив він.

Зазначимо, що напередодні у Нью-Йорку вийшли на акцію підтримки Маріуполя, а також захисників міста. Люди під час мітингу скандували "Азов".

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