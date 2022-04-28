"За" відповідний законопроєкт проголосували 429 депутатів. Проти виступили лише 10 депутатів ультраправої "Конфедерації".

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Залишилося, щоб цю правку схвалила верхня палата польського парламенту – Сенат. Потім під рішенням повинен підписатися президент Польщі Анджей Дуда.

Детальніше про законопроєкт

Поправка передбачає, що допомога на забезпечення проживання та харчування біженцям з України виплачуватиметься до 120 днів. Це на 60 днів більше, ніж передбачено наразі. Розмір допомоги становить 40 злотих (близько 9 доларів або 300 гривень) на людину в день.

Окрім цього, поправка до цього закону дає змогу органам місцевого самоврядування перевіряти заявки на пільги в базі даних, яку заповнює уряд. Це дасть змогу ефективно контролювати виплати та перевіряти інформацію.

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