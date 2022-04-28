"За" соответствующий законопроект проголосовали 429 депутатов. Против выступили только 10 депутатов ультраправой "Конфедерации".
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Осталось, чтобы эту правку одобрила верхняя палата польского парламента – Сенат. Затем под решением должен подписаться президент Польши Анджей Дуда.
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- Поправка предусматривает, что помощь в обеспечении проживания и питания беженцам из Украины будет выплачиваться до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено. Размер пособия составляет 40 злотых (около 9 долларов или 300 гривен) на человека в день.
- Кроме того, поправка к этому закону позволяет органам местного самоуправления проверять заявки на льготы в базе данных, которую заполняет правительство. Это позволит эффективно контролировать выплаты и проверять информацию.
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