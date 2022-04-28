Еврокомиссия предлагает изменить две директивы Евросоюза – о временном и постоянном проживании на территории ЕС. Таким образом, планируют привлечь в ЕС новые таланты.

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Что предполагает изменения

Теперь Еврокомиссия предлагает дать возможность подавать заявки на временное проживание не только в стране, где хочет работать то или иное лицо, но и на территории страны, в которой она живет. Сейчас на рассмотрение заявления отводится 4 месяца. В эти сроки предлагается включить выдачу визы, необходимой для въезда в это государство ЕС, а также проведение проверки на рынке труда.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает отменить ограничение, которое делает невозможным изменение работодателя тем, кто имеет временный вид на жительство. При потере работы оно может действовать еще 3 месяца.

При условии проживания не менее 5 лет на территории одной страны Евросоюза, люди из третьих стран могут направиться на получение бессрочного вида на жительство.

Поиск украинских талантов

Еврокомиссия также одобрила пилотный проект для поиска талантов из Украины. В середине 2023 года в ЕС планируют создать специальную платформу, где смогут зарегистрироваться люди с определенной квалификацией, живущие в третьих странах, но желающие работать в Евросоюзе, однако для украинцев такой проект хотят запустить уже этим летом.

В Еврокомиссии аргументируют это решение тем, что этот проект может помочь украинским беженцам адаптироваться в Евросоюзе. До конца этого года такой проект должен заработать для граждан Марокко, Туниса и Египта.

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