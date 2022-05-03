Союз наших народів сформувався з тепла сердець, а не слів на папері

Український президент подякував полякам за ту допомогу, яку вони надають українцям. Адже більшість наших біженців втекли від війни саме у Польщу.

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Зеленський наголосив, що Україна та Польща сформували дуже сильний союз. Адже він виріс з реальності та тепла сердець, а не слів на папері. Зараз українці сміливо борються на полі бою, а поляки щиро допомагають українському народу.

Це боротьба за нашу свободу, це боротьба за вашу свободу. Це спільна історія великих народів. Спасибі за любов! З Днем Конституції,

– наголосив президент.

Дивіться відеозвернення Зеленського до поляків:

Довідка. Цього року в Польщі відзначають 231 рік Конституції. Минулого року була круга дата, тому Володимир Зеленський приїжджав до Варшави на урочистості. Тоді він, Дуда, а також президенти Латвії і Литви підписали спільну декларацію.

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