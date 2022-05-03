Союз наших народов сформировался из тепла сердец, а не слов на бумаге
Украинский президент поблагодарил поляков за ту помощь, которую они оказывают украинцам. Ведь большинство наших беженцев сбежали от войны именно в Польшу.
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Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша сформировали сильнейший союз. Ведь он вырос из реальности и тепла сердец, а не слов на бумаге. Сейчас украинцы смело сражаются на поле боя, а поляки искренне помогают украинскому народу.
Это борьба за нашу свободу, это борьба за вашу свободу. Это общая история великих народов. Спасибо за любовь! С Днем Конституции,
– подчеркнул президент.
Смотрите видеообращение Зеленского к полякам:
Как поляки поддерживают Украину
- Польша согласилась выступить гарантом безопасности Украины в переговорах с Россией. Глава Бюро международной политики польского президента Якуб Кумох подчеркнул, что Варшава не поддержит мирное соглашение, если та будет предусматривать утрату Украиной своих территорий.
- Также поляки согласились защищать авиапространство Словакии, если она передаст Вооруженным Силам Украины свои самолеты МиГ-29.
- С 1 мая в Польше еще на месяц продлили бесплатный проезд в поездах для украинцев. Льгота касается тех граждан, которые приехали в Польшу после 24 февраля. Кстати, здоровые мужчины призывного возраста не имеют права пользоваться бесплатным проездом.
- 28 апреля правительство продлило срок выплаты помощи украинским беженцам еще на 60 дней. Речь идет о 40 злотых на человека днем.
- Также Польша выразила готовность принять на лечение раненых украинцев, эвакуировавшихся из блокадного Мариуполя.
- Более 77 тысяч украинцев уже нашли работу в Польше. Половина из них работает в промышленных отраслях, то есть на разных предприятиях. 10,3% нашли себе место в сфере услуг.
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