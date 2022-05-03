Союз наших народов сформировался из тепла сердец, а не слов на бумаге

Украинский президент поблагодарил поляков за ту помощь, которую они оказывают украинцам. Ведь большинство наших беженцев сбежали от войны именно в Польшу.

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Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша сформировали сильнейший союз. Ведь он вырос из реальности и тепла сердец, а не слов на бумаге. Сейчас украинцы смело сражаются на поле боя, а поляки искренне помогают украинскому народу.

Это борьба за нашу свободу, это борьба за вашу свободу. Это общая история великих народов. Спасибо за любовь! С Днем Конституции,

– подчеркнул президент.

Смотрите видеообращение Зеленского к полякам:

Справка. В этом году в Польше отмечают 231 год Конституции. В прошлом году была круглая дата, поэтому Владимир Зеленский приезжал в Варшаву на торжества. Тогда он, Дуда, а также президенты Латвии и Литвы подписали общую декларацию.

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