В начале апреля в Словакии заявили, что готовы предоставить Украине самолеты

Польша заявила, что готова защищать воздушное пространство Словакии, когда она прекратит использование самолетов МиГ-29. Это открывает путь для возможной поставки советских самолетов в Украину.

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В начале апреля в Словакии заявили, что готовы предоставить Украине самолеты, чтобы помочь нашей стране оградиться от российских обстрелов. Одним из условий передачи самолетов МиГ-29 была альтернативная защита воздушного пространства Словакии, которая ожидает американских F-16.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Мариушем Блащаком формально объявил о запуске процесса.

Я получил подтверждение, что Польша готова позаботиться о воздушном пространстве Словакии с того момента, когда Словакия решит приземлить самолеты МиГ-29,

– сказал Надь.

Словацкий министр отметил, что для этого шага необходимы законодательные меры, над которыми Словакия уже работает. В то же время, оба министра не уточнили, когда Польша начнет миссию в Словакии.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что Польша может использовать опыт охраны воздушного пространства стран Балтии.

"Эти задачи будут выполняться с территории Польши... Как правило, мы будем расширять сферу деятельности польской дежурной группы, использующей самолеты F-16", – сказал Блащак.

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Украине нужны самолеты, чтобы закрыть воздушное пространство

С начала полномасштабной войны Украина просила у НАТО закрыть воздушное пространство, чтобы у России не было возможности бомбить мирных украинцев. Однако в Альянсе отказались пойти на этот шаг, опасаясь прямой войны с Россией.

Из-за этого Украина настаивала на поставке систем противовоздушной обороны и авиации, чтобы самостоятельно отбивать атаки России. Однако партнеры медлили с этим решением. На Западе опасаются, что Россия расценит передачу Украине самолетов как вступление в войну.

Одним из преимуществ России в войне против Украины является авиация, которой у оккупантов больше. Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина еще не получала истребители от партнеров, но знает, когда это произойдет.

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