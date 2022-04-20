Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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По его словам, у России много самолетов. Однако, если украинская сторона получит системы противовоздушной обороны, воспользоваться этим преимуществом она не сможет.

Преимущество Москвы сейчас осталось только в воздухе,

– заметил правозащитник.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о том, что союзники предоставили Украине самолеты. На самом деле, США отправили нашему государству только запчасти и комплектующие.

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