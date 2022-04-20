Эти запчасти можно будет использовать для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, уже находящихся на вооружении украинского войска.

Интересно Украинские ПВО за сутки уничтожили 9 воздушных целей оккупантов на Востоке и Юге

Украина не получала новые самолеты от партнеров! При содействии правительства США воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие,

– говорится в сообщении.

Благодаря запчастям наши военные смогут поставить в строй больше техники.

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