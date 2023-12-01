Есть 3 решения: Украина и Польша нарабатывают механизмы разблокирования границы

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши начали совместную работу по решению вопроса с разблокировкой границы. Соответственно, в Варшаве состоялась встреча чиновников двух стран.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает 24 Канал. Есть три решения.

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Решения по разблокированию границы

В ходе встречи удалось согласовать несколько мер, которые помогут решить проблему на границе. В частности, открыть пункт пропуска "Угринов – Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска.

Создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Краковец – Корчева".

"Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне", – отметили в министерстве.

Кроме этого, Украина и Польша согласовали запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерзі" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" сроком в один месяц.

Что касается вопроса "транспортного безвиза", то он не обсуждался и не был на повестке дня.

Требования польских протестующих

Польские протестующие настаивают на функционировании пунктов "Угринов – Долгобичув" и "Нижанковичи – Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС. В украинском министерстве такую позицию назвали неприемлемой для нашей страны и ЕС, ведь "это дискриминационная норма по отношению к другим странам".

"Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства Директората Еврокомиссии по транспорту и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", – сообщили в ведомстве.

Вместе с этим совместно с DG MOVE нарабатываются решения, позволяющие урегулировать очереди на границе и снизить напряжение автомобильных перевозок. Речь идет об улучшении пропускной способности имеющихся пунктов. В частности, эффективность фитосанитарного и других видов контроля для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу.

Блокировка границы: основное