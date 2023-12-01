Есть 3 решения: Украина и Польша нарабатывают механизмы разблокирования границы
Источник:Мининфраструктуры
Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши начали совместную работу по решению вопроса с разблокировкой границы. Соответственно, в Варшаве состоялась встреча чиновников двух стран.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает 24 Канал. Есть три решения.
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Решения по разблокированию границы
В ходе встречи удалось согласовать несколько мер, которые помогут решить проблему на границе. В частности, открыть пункт пропуска "Угринов – Долгобичув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения погрузки на другие пункты пропуска.
Создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Краковец – Корчева".
"Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне", – отметили в министерстве.
Кроме этого, Украина и Польша согласовали запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерзі" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" сроком в один месяц.
Что касается вопроса "транспортного безвиза", то он не обсуждался и не был на повестке дня.
Требования польских протестующих
Польские протестующие настаивают на функционировании пунктов "Угринов – Долгобичув" и "Нижанковичи – Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС. В украинском министерстве такую позицию назвали неприемлемой для нашей страны и ЕС, ведь "это дискриминационная норма по отношению к другим странам".
"Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства Директората Еврокомиссии по транспорту и мобильности (DG MOVE) 30 ноября", – сообщили в ведомстве.
Вместе с этим совместно с DG MOVE нарабатываются решения, позволяющие урегулировать очереди на границе и снизить напряжение автомобильных перевозок. Речь идет об улучшении пропускной способности имеющихся пунктов. В частности, эффективность фитосанитарного и других видов контроля для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу.
Блокировка границы: основное
- Польские перевозчики начали блокировать границу с Украиной 6 ноября. В частности, движение перекрыли на пунктах пропуска "Краковец – Корчева", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное". Основное их требование – отмена "транспортного безвиза" для Украины. В ответ украинские водители начали акции протеста в польских городах.
- С начала блокады произошло два летальных случая – умерли украинские водители. Одному из них было 54 года. Он умер в своем грузовике возле пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин".
- Следом за Польшей угрожают заблокировать границу с Украиной словацкие перевозчики. Местный союз UNAS 28 ноября заявил, что это может начать уже 1 декабря 2023 года.