Є 3 рішення: Україна й Польща напрацьовують механізми щодо розблокування кордону

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі розпочали спільну роботу, аби вирішити питання із розблокуванням кордону. Відповідно у Варшаві відбулася зустріч посадовців двох країн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає 24 Канал. Є три рішення.

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Рішення щодо розблокування кордону

Мовиться, що у ході зустрічі вдалося погодити декілька заходів, які допоможуть вирішити проблему на кордоні. Зокрема, відкрити пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Створити в системі "єЧерга" окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова".

"Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці", – зазначили у міністерстві.

Крім цього Україна та Польща погодили запуск пілотного проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.

Щодо питання "транспортного безвізу", то воно не обговорювалося і не було на порядку денному.

Вимоги польських протестувальників

Польські протестувальники наполягають на функціонуванні пунктів "Угринів – Долгобичув" та "Нижанковичі – Мальховіце" лише для транспорту на реєстрації ЄС. В українському міністерстві таку позицію назвали неприйнятною для нашої країни та ЄС, адже "це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн".

"Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада", – повідомили у відомстві.

Разом з цим спільно з DG MOVE напрацьовуються рішення, що дозволять врегулювати черги на кордоні та зменшити напруження автомобільних перевезень. Мовиться про покращення пропускної спроможності наявних пунктів. Зокрема, ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон.

Блокування кордону: основне