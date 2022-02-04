Получил пули во сне: раненый на "Южмаше" нацгвардеец идет на поправку
Источник:фейсбук Сергея Рыженко
Во время стрельбы на заводе "Южмаш" Игорь Семенченко получил ранение в живот и бедро. Через неделю после трагедии состояние 25-летнего нацгвардейца стало улучшаться, он уже ест.
Об этом рассказал главный врач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Он подчеркнул, что спасти жизнь раненых нацгвардейцев лично просил экс-председатель НГУ Николай Балан.
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У раненого нацгвардейца медленно все налаживается
Через неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо есть. Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его во сне расстреляли,
– написал Рыженко.
Главврач рассказал, что 25-летний раненый ранее закончил финансовый техникум. Однако сам Игорь с грустью улыбается, что у него, пожалуй, судьба – быть нацгвардейцем, а не бухгалтером. В больнице раненого посещают две девушки. Так что, шутит Рыженко, перед бойцом – снова сложный выбор.
Кто еще получил ранения во время стрельбы на "Южмаше":
- Жанна Шарова – 22 года, получила сразу три ранения. Находилась в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ, однако очнулась.
- Владислав Гулида,
- Денис Намеснык,
- Евгений Мачула.
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Главное о стрельбе на "Южмаше":
- Солдат срочной службы Артем Рябчук 27 января расстрелял нацгвардейцев, которые вместе с ним были на страже на заводе "Южмаш".
- Погибли 5 человек, в том числе гражданская женщина, которая не пропускала Рябчука через КПП.
- Еще 5 человек получили ранения.
- Рябчук вместе с оружием скрылся из Днепра. Однако утром он сам попросил прохожую позвонить в полицию, чтобы он сдался.
- Суд избрал нацгвардейцу меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Вечером 3 февраля стало известно, что Рябчук отказался от всех своих показаний.
Как это было – смотрите в сюжете:
Часть публикации Игоря Рыженко:
Через неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо есть.
Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают об ужасной ночи, когда его во сне расстреляли. Грустно улыбается, говорит, что у него, должно быть, такая судьба – быть нацгвардейцем, а не бухгалтером. Он окончил финансовый техникум. А пока в ожидании девушки. Их приходят двое. И снова у него, раненого бойца, сложный выбор.