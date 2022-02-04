Отримав кулі уві сні: поранений на "Південмаші" нацгвардієць йде на поправку

Під час стрілянини на заводі "Південмаш" Ігор Семенченко отримав поранення у живіт та бедро. Через тиждень після трагедії стан 25-річного нацгвардійця почав покращуватись, він вже їсть.

Про це розповів Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Він наголосив, що врятувати життя поранених нацгвардійців його особисто просив ексголова НГУ Микола Балан.

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У пораненого нацгвардійця поволі все налагоджується

Через тиждень у Ігоря все налагоджується. Він почав добре їсти. Великі бинтові пов'язки на животі та стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його уві сні розстріляли,

– написав Риженко.

Головний лікар розповів, що 25-річний поранений раніше закінчив фінансовий технікум. Проте сам Ігор з сумом усміхається, що в нього, мабуть, доля – бути таки нацгвардійцем, а не бухгалтером. У лікарні пораненого навідують дві дівчини. Отож, жартує Риженко, перед бійцем – знову складний вибір.

Хто ще отримав поранення під час стрілянини на "Південмаші":

Жанна Шарова – 22 роки, отримала одразу три поранення. Перебувала у вкрай важкому стані, на ШВЛ, проте прийшла до тями.

Владислав Гулида,

Денис Намесник,

Євген Мачула.

Стан усіх поранений – важкий, проте лікарі фіксують позитивну динаміку.

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Головне про стрілянину на "Південмаші":

Солдат строкової служби Артем Рябчук 27 січня розстріляв нацгвардійців, які разом з ним були на варті на заводі "Південмаш".

Загинули 5 осіб, серед них – цивільна жінка, яка не пропускала Рябчука через КПП.

Ще 5 людей отримали поранення.

Рябчук разом зі зброєю утік з Дніпра. Проте вранці він сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію, аби він здався.

Суд обрав нацгвардійцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ввечері 3 лютого стало відомо, що Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень.

Як це було – дивіться у сюжеті:



Частина публікації Ігоря Риженка:

Через тиждень у Ігоря все налагоджується. Він почав добре їсти.

Великі бинтові пов'язки на животі та стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його уві сні розстріляли.Сумно усміхається, каже, що в нього, мабуть, така доля – бути нацгвардійцем, а не бухгалтером. Він закінчив фінансовий технікум. А поки що в очікуванні дівчини. Їх приходить двоє. І знову у нього, пораненого бійця, складний вибір.