Про це повідомила мати дівчини Неля Шарова. За словами жінки, її донька поки не може самостійно приймати їжу, тому лікарям доводиться вводити поживні речовини внутрішньовенно.

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Вона подякувала військовим і небайдужим українцям, які допомагають їхній сім'ї у складній ситуації.

У Жанни все має бути добре, – лікар

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що після вогнепального поранення Жанна втратила близько трьох літрів крові.

Завдяки донорам їй влили понад 4 літри крові. Незважаючи на те, що куля практично повністю зруйнувала хребет, дівчина добре рухає ногами. Вона поки що залишається в реанімації.

Сьогодні я поспілкувався з Жанною та бачу, що все має бути добре,

– додав Сергій Риженко.

Ба більше, вказав, що у всіх поранених військових є позитивна динаміка, їх усіх відвідують близькі.

Зверніть увагу! Раніше Сергій Риженко розповів про 4-годинну операцію Жанни. Їй довелося видалити близько метра розбитих товстої та тонкої кишок.

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