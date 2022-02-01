Про це повідомила мати дівчини Неля Шарова. За словами жінки, її донька поки не може самостійно приймати їжу, тому лікарям доводиться вводити поживні речовини внутрішньовенно.
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Вона подякувала військовим і небайдужим українцям, які допомагають їхній сім'ї у складній ситуації.
У Жанни все має бути добре, – лікар
Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що після вогнепального поранення Жанна втратила близько трьох літрів крові.
Завдяки донорам їй влили понад 4 літри крові. Незважаючи на те, що куля практично повністю зруйнувала хребет, дівчина добре рухає ногами. Вона поки що залишається в реанімації.
Сьогодні я поспілкувався з Жанною та бачу, що все має бути добре,
– додав Сергій Риженко.
Ба більше, вказав, що у всіх поранених військових є позитивна динаміка, їх усіх відвідують близькі.
Трагедія на "Південмаші" у Дніпрі: коротко
- На заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня солдат строкової служби розстріляв своїх товаришів.
- У результаті цього нападу загинули 4 військових та цивільна жінка. Ще 5 людей постраждали.
- Зловмисник втік з місця події, проте згодом попросив перехожу зателефонувати до поліції.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що чоловіка вдалося затримати.
- Згодом речниця МВС Альона Матвєєва вказала, що психічних відхилень у стрільця не виявили.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що проти нацгвардійця, який стріляв у службовців, відкрили 3 кримінальні справи. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру.
- У ДБР додали, що проситимуть запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави.