Об этом сообщила мать девушки Неля Шарова. По словам женщины, ее дочь пока не может самостоятельно принимать пищу, поэтому врачам приходится вводить питательные вещества внутривенно.

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Она поблагодарила военных и неравнодушных украинцев, которые помогают их семье в сложной ситуации.

У Жанны все должно быть хорошо, – врач

Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что после огнестрельного ранения Жанна потеряла около трех литров крови.

Благодаря донорам ей влили более 4 литров крови. Несмотря на то, что пуля практически полностью разрушила позвоночник, девушка хорошо двигает ногами. Она пока остается в реанимации.

Сегодня я пообщался с Жанной и вижу, что все должно быть хорошо,

– добавил Сергей Рыженко.

Более того, указал, что у всех раненых военных есть положительная динамика, их навещают близкие.

Обратите внимание! Ранее Сергей Рыженко рассказал о 4-часовой операции Жанны. Ей пришлось удалить около метра разбитых толстой и тонкой кишок.

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