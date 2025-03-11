Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Киев.

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Какую меру пресечения суд избрал Юшко

Юшко подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. По версии следствия, в первые дни полномасштабного вторжения России, когда он возглавлял батальон ТрО, он якобы хотел использовать возможности знакомства с председателем правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который тогда служил в том же батальоне.

Юшко подозревается, что вопреки нормам, направил одного из своих подчиненных во время мобилизации, а именно Виталия Шабунина в командировку. В то время, как другие военные выполняли свои обязанности, Шабунин этого не делал. У Юшко возник умысел получить неправомерную выгоду нематериального характера для себя в виде использования возможностей от знакомства с Шабуниным,

– сказал прокурор Олег Зоря.

По данным следствия, Шабунин получал денежное обеспечение военнослужащего в полном объеме в течение 2022-2023 годов. Общая сумма нанесенного государству ущерба, по подсчетам следствия, превышает 224 тысячи гривен. Прокурор просил установить залог в этой сумме, но суд определил значительно меньший размер.

Адвокаты Юшко настаивают на отсутствии состава преступления и считают подозрение необоснованным. Они говорили, что залог может быть от 3 тысяч до максимум 60 тысяч. И просили меру пресечения в виде личного обязательства.

"Все было подписано согласно письмам обращения. В положении о прохождении военной службы сказано, что можно отправлять в государственные органы управления и образования контрактников, о мобилизованных ничего не указано. Инкриминируют якобы выплачивал боевые. Кабинет министров принял постановление, что всем военнослужащим, правоохранителям, пограничникам выплачивать дополнительное денежное вознаграждение увеличенное до 30 тысяч. Всем выплачивали до марта 2023 года. Далее разделили по заслугам", – рассказал Виктор Юшко.

По решению суда Юшко должен оплатить залог в размере 60 560 гривен и обязан сдать паспорта, не отлучаться от места пребывания и воздержаться от общения со свидетелями.