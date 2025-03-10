Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Прокуратура обвиняет Галушкина в халатном отношении к военной службе, что стало причиной провала обороны Харьковской области.

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Суд над бригадным генералом Галушкиным

Согласно решению Киевского апелляционного суда мера пресечения для генерала Юрия Галушкина остается без изменений. Сейчас военного держат под стражей, но за ненадлежащие действия во время обороны от агрессора мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Юрия Галушкина задержали вместе с двумя другими командующими – главой 125 бригады ТрО Артуром Горбенко и командиром 415 стрелкового батальона Ильей Лапиным. Следствие установило, что бездействие военных, вероятно, привело к захвату россиянами Липецкой сельской тергромады в Харьковской области, потери личного состава и вооружения и срыва обороны государственной границы.

Судебное заседание по мере пресечения Юрию Галушкину проходило в закрытом режиме. Военный не признает своей вины, а защита предлагала суду назначить ему домашний арест. Несмотря на отказ судьи адвокат Галушкина Дмитрий Круговой будет пытаться доказать, что в решениях экс-начальника ОТГ "Харьков" была ошибка.

Мы считаем, что на сегодня просто бессмысленны обвинения относительно умышленных действий генерала Галушкина, которые были направлены на пособничество в самовольном оставлении поля боя и отказом действовать оружием в отношении личного состава воинских частей, которые были привлечены к оборонительной операции на Харьковском направлении,

– сказал адвокат.

Следующее заседание по делу Юрия Галушкина состоится 13 марта.