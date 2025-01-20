Служащие задержали бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Илью Лапина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Кто эти задержанные

Их обвиняют в бездействии, которое привело к захвату части Харьковщины в 2024 году.

Своим халатным отношением к военной службе они позволили войскам РФ захватить часть территории Липецкой сельской тергромады Харьковского района. Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности.