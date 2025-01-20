СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра соцполитики, передает 24 Канал.

Смотрите также СБУ системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине, подозрение Назарову – подтверждение, – эксперт

Что известно о деле

Следствие выяснило, что чиновник заключил с коммерческим предприятием несанкционированное соглашение о закупке компьютеров для центрального аппарата министерства. Эта сделка была незаконной, ведь не соответствовала целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не была согласована с Минцифры.

В целом действия служащего нанесли госбюджету ущерб на 24 миллиона гривен.

Бывшему заместителю министра инкриминируют служебную халатность. Ему грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с запретом занимать отдельные должности.

Справка: В СБУ не называют имя подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идет о Борисе Лебедцове.

К слову, Вадиму Новинскому, экс-нардепу от запрещенной ОПЗЖ, сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан.