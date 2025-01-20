СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики, передає 24 Канал.

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Що відомо про справу

Слідство з'ясувало, що посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю ком’ютерів для центрального апарату міністерства. Ця угода була незаконною, адже не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри.

Загалом дії службовця завдали держбюджету збитків на 24 мільйони гривень.

Колишньому заступнику міністра інкримінують службову недбалість. Йому загрожує від 2 до 5 років в'язниці із забороною займати окремі посади.

Довідка: В СБУ не називають ім'я підозрюваного, але, за даними ЗМІ, йдеться про Бориса Лебедцова.

До слова, Вадиму Новинському, екснардепу від забороненої ОПЗЖ, повідомили про підозру у державній зраді і порушенні рівноправності громадян.