Його підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Київ.

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Який запобіжний захід суд обрав Юшку

Юшка підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. За версією слідства, в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, коли він очолював батальйон ТрО, він нібито хотів використати можливості знайомства із головою правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, який тоді служив у тому ж батальйоні.

Юшко підозрюється, що в супереч нормам, направив одного з своїх підлеглих під час мобілізації, а саме Віталія Шабуніна у відрядження. В той час, як інші військові виконували свої обов’язки, Шабунін цього не робив. У Юшка виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним,

– сказав прокурор Олег Зоря.

За даними слідства, Шабунін отримував грошове забезпечення військовослужбовця у повному обсязі протягом 2022-2023 років. Загальна сума завданих державі збитків, за підрахунками слідства, перевищує 224 тисячі гривень. Прокурор просив встановити заставу в цій сумі, але суд визначив значно менший розмір.

Адвокати Юшка наполягають на відсутності складу злочину та вважають підозру необґрунтованою. Вони казали, що застава може бути від 3 тисяч до максимум 60 тисяч. І просили запобіжний у вигляді особистого зобов'язання.

"Все було підписано згідно з листами звернення. В положенні про проходження військової служби сказано, що можна відряджати до державних органів управління та освіти контрактників, про мобілізованих нічого не вказано. Інкримінують буцімто виплачував бойові. Кабінет міністрів прийняв постанову, що всім військовослужбовцям, правоохоронцям, прикордонникам виплачувати додаткову грошову винагороду збільшену до 30 тисяч. Всім виплачували до березня 2023 року. Далі розділили за заслуги", – розповів Віктор Юшко.

За рішенням суду Юшко має сплатити заставу у розмірі 60 560 гривень та зобов'язаний здати паспорти, не відлучатись від місця перебування та утриматись від спілкування зі свідками.