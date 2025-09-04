В ночь на 4 сентября россияне снова атаковали Украину "Шахедами". К сожалению, не обошлось без попаданий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Мониторинговые каналы писали, что на Молдову летят "Шахеды": что говорят в самой стране

Какие последствия атаки БпЛА на Украину?

Так, враг атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны,

– сообщили в ВСУ.

Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Статистика сбитых целей 4 сентября / фото Воздушные силы

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что известно о нынешней атаке?