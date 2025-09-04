Попадания фиксируют на 17 локациях: сколько "Шахедов" сбили этой ночью
- В ночь на 4 сентября россияне атаковали Украину 112 "Шахедами" и дронами-имитаторами, из которых 84 были сбиты или подавлены.
- Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях и падение обломков на 5 локациях.
В ночь на 4 сентября россияне снова атаковали Украину "Шахедами". К сожалению, не обошлось без попаданий.
Об этом сообщает 24 Канал.
Какие последствия атаки БпЛА на Украину?
Так, враг атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны,
– сообщили в ВСУ.
Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.
Статистика сбитых целей 4 сентября / фото Воздушные силы
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что известно о нынешней атаке?
После ночной атаки в Одессе вспыхнул масштабный пожар. Огонь распространился в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль. Тушили пожар более 40 пожарных. К счастью, обошлось без пострадавших.
Вечером в Харькове фиксировали прилет "Молнии" по территории учебного заведения на Салтовке. В результате удара выбито 18 окон, поврежден забор. Пострадавших нет.
Кроме того, дроны атаковали и Харьковскую область. В результате атаки российских БпЛА по населенным пунктам Чугуевского и Лозовского районов возникли пожары. Пострадали 5 гражданских людей.