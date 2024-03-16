В ТЦК на Закарпатье парень пытался покончить с собой: начато служебную проверку

Во время пребывания в военкомате города Хуст, что на Закарпатье, парень пытался покончить с собой. В ТЦК начали служебную проверку по данному факту.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского территориального центра комплектования. Там рассказали свою версию, что же произошло в этот день.

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Детали инцидента

Как рассказали в Закарпатском ТЦК, пограничники 13 марта задержали мужчину, который хотел незаконно пересечь границу. После этого его доставили в районный военкомат для уточнения военно-учетных данных.

Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную домедицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи",

– сообщили в военкомате.

Там добавили, что его доставили в Хустскую городскую больницу, где врачи зафиксировали попытку суицида – по данному факту ведомство начало служебную проверку.

В то же время девушка пострадавшего утверждает, якобы работники ТЦК забрали мужчину из отеля, а затем доставили к границе и обвинили в попытке незаконного пересечения. Как пишет девушка, в Хустском ТЦК ее парня били и от боли довели до самоубийства. Сейчас его ждут месяцы реабилитации.

В пресс-службе Закарпатской полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье о доведении до самоубийства. Также там опровергли информацию, что работники полиции присутствовали во время избиения парня.

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