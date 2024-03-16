У ТЦК на Закарпатті хлопець намагався накласти на себе руки: розпочато службову перевірку
Джерело:Суспільне
Під час перебування у військкоматі міста Хуст, що на Закарпатті, хлопець намагався накласти на себе руки. У ТЦК розпочали службову перевірку за цим фактом.
Про це повідомила пресслужба Закарпатського територіального центру комплектування. Там розповіли свою версію, що ж сталося в цей день.
Дивіться також В одному з міст України дозволять ТЦК використовувати дані з камер відеоспостереження
Деталі інциденту
Як розповіли у Закарпатському ТЦК, прикордонники 13 березня затримали чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон. Після цього його доправили до районного військкомату для уточнення військово-облікових даних.
Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету "швидкої допомоги",
– повідомили у військкоматі.
Там додали, що його доставили до Хустської міської лікарні, де лікарі зафіксували спробу суїциду – за цим фактом відомство розпочало службову перевірку.
У пресслужбі Закарпатської поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства. Також там заперечили інформацію, що працівники поліції були присутніми під час побиття хлопця.
Інші скандали з ТЦК
- Днями у мережі з'явилося чергове відео, на якому працівники ТЦК у Мукачево "пакують" чоловіка до авто. У Закарпатському ТЦК відреагували на подію та зазначили, що проведуть розслідування, за яких обставин виник конфлікт.
- Подібний випадок зафіксували й у Львові – там працівники також намагалися заштовхати громадянина до мікроавтобуса попри його волю. У Львівському ТЦК підтвердили, що на відео були їх працівники. За словами військових, чоловік спровокував конфлікт під час спроб вручення повістки – він нецензурно висловлювався стосовно працівників ТЦК.
- У Тернопільській області помер чоловік, якого доправили до лікарні з ТЦК. У нього стався приступ епілепсії. Спецпрокуратура перевірить дії службовців військкомату. Також прокурори вже відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення влади чи службових повноважень