У ТЦК на Закарпатті хлопець намагався накласти на себе руки: розпочато службову перевірку

Під час перебування у військкоматі міста Хуст, що на Закарпатті, хлопець намагався накласти на себе руки. У ТЦК розпочали службову перевірку за цим фактом.

Про це повідомила пресслужба Закарпатського територіального центру комплектування. Там розповіли свою версію, що ж сталося в цей день.

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Деталі інциденту

Як розповіли у Закарпатському ТЦК, прикордонники 13 березня затримали чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон. Після цього його доправили до районного військкомату для уточнення військово-облікових даних.

Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету "швидкої допомоги",

– повідомили у військкоматі.

Там додали, що його доставили до Хустської міської лікарні, де лікарі зафіксували спробу суїциду – за цим фактом відомство розпочало службову перевірку.

Водночас дівчина постраждалого стверджує, нібито працівники ТЦК забрали чоловіка з готелю, а потім доставили до кордону і звинуватили у спробі незаконного перетину. Як пише дівчина, у Хустському ТЦК її хлопця били й від болю довели до самогубства. Зараз на нього чекають місяці реабілітації.

У пресслужбі Закарпатської поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за статтею про доведення до самогубства. Також там заперечили інформацію, що працівники поліції були присутніми під час побиття хлопця.

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