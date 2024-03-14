Чергові скандальні кадри роботи ТЦК потрапили до інтернету. Як пише журналіст Віталій Глагола, на них представники військкомату у Мукачеві примусово намагаються забрати із собою чоловіка.

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Йшов і нікого не чіпав

На опублікованому відео, видно як білий мікроавтобус зупиняється на одній із вулиць міста. Повз нього проходить молодий чоловік. З авто, яке тільки-но прибуло, виходять двоє людей у військовій формі. Спочатку чоловіки мирно розмовляють між собою. Перехожий демонструє, ймовірно, працівникам ТЦК, документи. У якусь мить їхньої розмови під'їжджає ще один мікроавтобус.

Раптом військові починають тягти чоловіка в машину, а той пручається. Спочатку його намагаються "запхати" в один мікроавтобус, а потім вже в другий. При цьому видно, що до військовозобов'язаного застосовують фізичну силу.

Чоловіка "пакують" в бус: відео Віталій Глагола

ТЦК каже, що "розбереться"

Опісля того, як відео почало гуляти по різних телеграм-каналах, у Закарпатському ТЦК відреагували на цю подію. Там запевнили, що проведуть розслідування зафіксованого інциденту між людьми в військовій формі і цивільним біля транспортних засобів.

Повідомляємо, що за даним фактом проводиться перевірка й з’ясовуються дієві особи та обставини, за яких виник конфлікт,

– наголосили у відомстві.

У Львові військові "пакували" чоловіка, а він кричав про допомогу

Подібний випадок нещодавно трапився у Львові. До соцмереж просочилося відео, на якому працівники ТЦК примусово пхають військовозобов'язаного до машини. Той, натомість, волає про допомогу. На крик збігаються літні жінки. Вони роблять спроби втрутится і відбити перехожого.

У Львівському ТЦК прокоментували подію. Там визнали, що на кадрах – його працівники. Водночас там зазначили, що, мовляв, чоловік сам спровокував конфліктну ситуацію. Військові мали вручити йому повістку. Однак військовозобов'язаний почав матюкатися на адресу співробітників військкомату.