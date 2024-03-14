Очередные скандальные кадры работы ТЦК попали в интернет. Как пишет журналист Виталий Глагола, на них представители военкомата в Мукачево принудительно пытаются забрать с собой мужчину.

Смотрите также Россия атакует Украину дронами: куда направляются вражеские "Шахеды"

Шел и никого не трогал

На опубликованном видео, видно как белый микроавтобус останавливается на одной из улиц города. Мимо него проходит молодой человек. Из только что прибывшего авто,, выходят два человека в военной форме. Сначала мужчины мирно разговаривают между собой. Прохожий демонстрирует, вероятно, работникам ТЦК, документы. В какой-то момент их разговора подъезжает еще один микроавтобус.

Вдруг военные начинают тащить мужчину в машину, а тот сопротивляется. Сначала его пытаются "запихнуть" в один микроавтобус, а потом уже во второй. При этом видно, что к военнообязанному применяют физическую силу.

Мужчину "пакуют" в бус: видео Виталий Глагола

ТЦК говорит, что "разберется"

После того, как видео начало гулять по разным телеграмм-каналам, в Закарпатском ТЦК отреагировали на это событие. Там заверили, что проведут расследование зафиксированного инцидента между людьми в военной форме и гражданским возле транспортных средств.

Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт,

– отметили в ведомстве.

Во Львове военные "паковали" мужчину, а он кричал о помощи

Подобный случай недавно произошел во Львове. В соцсети просочилось видео, на котором пработники ТЦК принудительно пихают военнообязанного в машину. Тот, взамен, взывает о помощи. На крик сбегаются пожилые женщины. Они делают попытки вмешаться и отбить прохожего.

Во Львовском ТЦК прокомментировали произошедшее. Там признали, что на кадрах – его работники. В то же время там отметили, что, мол, человек сам спровоцировал конфликтную ситуацию. Военные должны были вручить ему повестку. Однако военнообязанный начал материться в адрес сотрудников военкомата.