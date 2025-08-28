ГУР атаковало российский корабль "Буян-М" в Азовском море. Корабль был вынужден немедленно покинуть боевое дежурство.

Дроны повредили РЛС корабля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Что известно об ударе ГУР по кораблю России "Буян-М"?

Совместными действиями Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море 28 августа был поражен российский ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

Ударом дрона спецподразделения "Призраки" было повреждено РЛС корабля, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт.

Корабль, который потенциально был готов осуществить пуски "Калибров", был вынужден оставить боевое дежурство в Темрюцком заливе, получив повреждения.

ГУР атаковали корабль "Буян-М" в Азовском море: смотрите видео

Что известно о корабле "Буян-М"?