Поражен носитель "Калибров": ГУР ударило по кораблю "Буян-М" в Азовском море
- ГУР и спецподразделение "Призраки" атаковали российский корабль "Буян-М" в Азовском море, повредив его РЛС и заставив покинуть боевое дежурство.
- Корабль "Буян-М" является носителем крылатых ракет "Калибр" и получил повреждения в результате удара дронами 28 августа.
ГУР атаковало российский корабль "Буян-М" в Азовском море. Корабль был вынужден немедленно покинуть боевое дежурство.
Дроны повредили РЛС корабля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Что известно об ударе ГУР по кораблю России "Буян-М"?
Совместными действиями Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море 28 августа был поражен российский ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".
Ударом дрона спецподразделения "Призраки" было повреждено РЛС корабля, а спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт.
Корабль, который потенциально был готов осуществить пуски "Калибров", был вынужден оставить боевое дежурство в Темрюцком заливе, получив повреждения.
ГУР атаковали корабль "Буян-М" в Азовском море: смотрите видео
Что известно о корабле "Буян-М"?
- "Буян-М" – это малые ракетные корабли, которые спроектированы прежде всего для действий в замкнутых морских акваториях, в частности Черном, Азовском и Каспийском морях. Они отличаются компактными размерами и небольшим водоизмещением. Благодаря возможности передвижения по судоходным рекам такие корабли способны быстро менять районы базирования и дислокации.
- Проект "Буян-М" является модернизированным вариантом кораблей "Буян". Если базовая версия создавалась как артиллерийский корабль для действий в ближней морской зоне, то "Буян-М" имеет значительно более широкие возможности. Он вооружен восемью крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью поражения от 1500 до 2500 километров, а также может нести противокорабельные ракеты "Оникс".
- Хотя "Буян-М" имеет довольно мощное ракетное вооружение, места для средств ПВО на нем не хватает. Все, что его защищает – два комплекса "Гибка", которые не способны сбить цели уже на высоте 3,5 километра.