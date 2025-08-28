Уражено носія "Калібрів": ГУР вдарило по кораблю "Буян-М" в Азовському морі
- ГУР і спецпідрозділ "Примари" атакували російський корабель "Буян-М" в Азовському морі, пошкодивши його РЛС і змусивши покинути бойове чергування.
- Корабель "Буян-М" є носієм крилатих ракет "Калібр" і зазнав ушкоджень внаслідок удару дронами 28 серпня.
ГУР атакувало російський корабель "Буян-М" в Азовському морі. Корабель був змушений негайно покинути бойове чергування.
Дрони пошкодили РЛС корабля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
Що відомо про удар ГУР по кораблю Росії "Буян-М"?
Спільними діями Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі 28 серпня було уражено російський ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".
Ударом дрона спецпідрозділу "Примари" було пошкоджено РЛС корабля, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт.
Корабель, який потенційно був готовий здійснити пуски "Калібрів", був змушений залишити бойове чергування у Темрюцькій затоці, зазнавши ушкоджень.
ГУР атакували корабель "Буян-М" в Азовському морі: дивіться відео
Що відомо про корабель "Буян-М"?
- "Буян-М" – це малі ракетні кораблі, які спроєктовані насамперед для дій у замкнених морських акваторіях, зокрема Чорному, Азовському та Каспійському морях. Вони відрізняються компактними розмірами та невеликою водотоннажністю. Завдяки можливості пересування судноплавними річками такі кораблі здатні швидко змінювати райони базування та дислокації.
- Проєкт "Буян-М" є модернізованим варіантом кораблів «Буян». Якщо базова версія створювалася як артилерійський корабель для дій у ближній морській зоні, то "Буян-М" має значно ширші можливості. Він озброєний вісьмома крилатими ракетами "Калібр" із дальністю ураження від 1500 до 2500 кілометрів, а також може нести протикорабельні ракети "Онікс".
- Хоча "Буян-М" має доволі потужне ракетне озброєння, місця для засобів ППО на ньому бракує. Все, що його захищає – два комплекси "Гібка", які не здатні збити цілі вже на висоті 3,5 кілометра.
- 13 жовтня у Севастополі місцеві жителі почули звуки вибухів. Потім телеграм-канали почали писати, що малий ракетний корабель "Буян-М" підірвався на міні. Пізніше у СБУ і ВМС підтвердили атаку на російське судно.