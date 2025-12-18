На Ростовщине дроны ударили по танкеру: яркие кадры удара

В ночь на 18 декабря Ростовскую область России атаковали беспилотники. Взрывы зафиксировали в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге.

В Батайске перебои со светом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Что известно об атаке?

В порту Ростова в результате удара загорелся танкер – погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения, пожар ликвидировали.

В Ростове БпЛА атаковали танкер: смотрите видео

В Батайске, по официальным данным, ранения получили семь человек.

Последствия удара по Ростову: смотрите видео

У Минобороны России заявили, что ПВО якобы уничтожила 47 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем. Украинская сторона эти сообщения пока не комментировала.

Последние атаки БпЛА на Россию