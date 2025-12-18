На Ростовщине дроны ударили по танкеру: яркие кадры удара
- В Ростовской области России беспилотники атаковали, вызвав взрывы в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге, при этом погибло двое членов экипажа судна.
- Минобороны России заявило об уничтожении 47 украинских дронов, но Украина пока не комментировала эти сообщения.
В ночь на 18 декабря Ростовскую область России атаковали беспилотники. Взрывы зафиксировали в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге.
В Батайске перебои со светом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Смотрите также ССО поразили полевой артиллерийский склад оккупантов на Луганщине
Что известно об атаке?
В порту Ростова в результате удара загорелся танкер – погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения, пожар ликвидировали.
В Ростове БпЛА атаковали танкер: смотрите видео
В Батайске, по официальным данным, ранения получили семь человек.
Последствия удара по Ростову: смотрите видео
У Минобороны России заявили, что ПВО якобы уничтожила 47 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем. Украинская сторона эти сообщения пока не комментировала.
Последние атаки БпЛА на Россию
В ночь на 16 декабря дроны снова атаковали Россию, под массированным ударом оказалась Брянская область. Вражеская ПВО якобы сбила 83 беспилотника, часть целей летела на Москву.
Силы обороны атаковали Темрюкский порт в России, уничтожив 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Пожар на наливной эстакаде сжиженного газа продолжается, огонь охватил почти 1 000 квадратных метров.