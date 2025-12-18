На Ростовщині дрони вдарили по танкеру: якраві кадри удару
- У Ростовській області Росії безпілотники атакували, спричинивши вибухи в Ростові-на-Дону, Батайську та Таганрозі, при цьому загинуло двоє членів екіпажу судна.
- Міноборони Росії заявило про знищення 47 українських дронів, але Україна поки що не коментувала ці повідомлення.
У ніч на 18 грудня Ростовську область Росії атакували безпілотники. Вибухи зафіксували у Ростові-на-Дону, Батайську й Таганрозі.
У Батайську перебої зі світлом. Про це пише 24 Канал з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.
Що відомо про атаку?
У порту Ростова внаслідок удару загорівся танкер – загинули двоє членів екіпажу, ще троє зазнали поранень, пожежу ліквідували.
У Ростові БпЛА атакували танкер: дивіться відео
У Батайську, за офіційними даними, поранення отримали семеро людей.
Наслідки удару по Ростову: дивіться відео
У Міноборони Росії заявили, що ППО нібито знищила 47 українських дронів над чотирма регіонами та Чорним морем. Українська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.
Останні атаки БпЛА на Росію
У ніч на 16 грудня дрони знову атакували Росію, під масованим ударом опинилася Брянська область. Ворожа ППО нібито збила 83 безпілотники, частина цілей летіла на Москву.
Сили оборони атакували Темрюцький порт у Росії, знищивши 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Пожежа на наливній естакаді скрапленого газу триває, вогонь охопив майже 1 000 квадратних метрів.