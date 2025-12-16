В частности, некоторые из них летели на Москву. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет вражеского минобороны.
Смотрите также Мощный взрыв и авария на "Байконуре": что скрывают россияне и смогут ли запускать людей в космос
Что известно об атаке на Россию 16 декабря?
Всего в течение ночи российские средства ПВО "насчитали" по меньшей мере 83 беспилотника. В атаке уже обвинили Украину. В частности, врагу якобы удалось сбить:
- 64 дрона – над территорией Брянской области;
- 9 дронов – над территорией Калужской области;
- 5 дронов – над территорией Смоленской области;
- 2 дрона – над Московским регионом
(в том числе 1, летевший на Москву);
- 2 дрона – над территорией временно оккупированного Крыма;
- и 1 – над территорией Тверской области.
Позже эту информацию подтвердили чиновники по регионам. По словам губернатора Брянщины Александра Богомаза, прошло без пострадавших и разрушений, однако "на месте" работают оперативные и экстренные службы.
О "падении обломков" также написал начальник Смоленщины Василий Анохин, а мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что в направлении российской столицы сбили еще один дрон.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,
– немногословно отметил он.
Сейчас о других последствиях ночных ударов не сообщают.
Как завершились предыдущие атаки?
Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил поражение накануне ночью Астраханского газоперерабатывающего завода. На территории предприятия прогремели взрывы и возник мощный пожар.
В ночь на 15 декабря также неспокойно было в Московской области. На громкие звуки и задымление жаловались жители Кашира, в котором расположена ГРЭС.
Также возгорание заметили после взрывов неподалеку от Ростова-на-Дону.