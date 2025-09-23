Поражены важные объекты российского агрессора

В ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по линейно-производственной диспетчерской станции "8-Н" в Найтоповичах Брянской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какой объект поразили ВСУ на территории России?

Военные Сил обороны Украины для снижения наступательного потенциала россиян нанесли удар по важному объекту. Поражение ЛПДС "8-Н" было необходимо для осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.

Украинские беспилотники попали в насосно-компрессорную станцию. Вблизи нее произошло возгорание.

Отметим! ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС “Стальной конь”. Объект имеет стратегическое значение для России и ее армии.

Силы беспилотных систем ВСУ также повторно попали в линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара". Там враг смешивал высоко- и низкосернистую нефть из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

А на военном аэродроме "Кача" на территории временно оккупированного Крыма БпЛА Главного управления разведки попали по двум самолетам на военном аэродроме “Кача”, что на временно оккупированной территории Крыма.

В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают принимать меры для подрыва наступательного потенциала захватчиков.