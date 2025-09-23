Під ударом – лінійно-виробнича станція та літаки: ЗСУ уразили важливі об'єкти росіян
- Українські сили завдали удару по диспетчерській станції "8-Н" у Брянській області, що ускладнює постачання пального до російських військ.
- Безпілотники ЗСУ також влучили в аеродром "Кача" в Криму, пошкодивши там літаки.
У ніч проти 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "8-Н" у Найтоповичах Брянської області.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Який об'єкт уразили ЗСУ на території Росії?
Військові Сил оборони України задля зниження наступального потенціалу росіян завдали удару по важливому об'єкту. Ураження ЛВДС "8-Н" було необхідне для ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.
Українські безпілотники влучили в насосно-компресорну станцію. Поблизу неї сталося займання.
Зазначимо! ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "Сталевий кінь". Об'єкт має стратегічне значення для Росії та її армії.
Сили безпілотних систем ЗСУ також повторно влучили в лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара". Там ворог змішував високо- та низькосірчану нафту з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.
А на військовому аеродромі "Кача" на території тимчасово окупованого Криму БпЛА Головного управління розвідки влучили по двох літаках.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують вживати заходів для підриву наступального потенціалу загарбників.
Які міста Росії нещодавно атакували дрони?
Ввечері та вночі 23 вересня невідомі дрони атакували Москву. Російська ППО нібито знищила понад 20 дронів. Частину рейсів довелося скерувати на інші аеропорти.
Як розповів військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу, атаки на російську столицю показують жителям, що в місті може бути небезпечно. Таким чином ЗСУ діють не лише стратегічно, але й дещо впливають на суспільні настрої та стійкість ворога.
Минулої ночі дрони також влучили у тягову підстанцію "Каневська" у станиці Стародерев’янковській. атака завдала руйнувань та пошкоджень на об'єкті.