24 Канал Новини України Під ударом – лінійно-виробнича станція та літаки: ЗСУ уразили важливі об'єкти росіян
23 вересня, 13:35
Під ударом – лінійно-виробнича станція та літаки: ЗСУ уразили важливі об'єкти росіян

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Українські сили завдали удару по диспетчерській станції "8-Н" у Брянській області, що ускладнює постачання пального до російських військ.
  • Безпілотники ЗСУ також влучили в аеродром "Кача" в Криму, пошкодивши там літаки.

У ніч проти 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "8-Н" у Найтоповичах Брянської області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росію атакують дрони: є влучання по підстанції на Кубані 

Який об'єкт уразили ЗСУ на території Росії?

Військові Сил оборони України задля зниження наступального потенціалу росіян завдали удару по важливому об'єкту. Ураження ЛВДС "8-Н" було необхідне для ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.

Українські безпілотники влучили в насосно-компресорну станцію. Поблизу неї сталося займання.

Зазначимо! ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "Сталевий кінь". Об'єкт має стратегічне значення для Росії та її армії.

Сили безпілотних систем ЗСУ також повторно влучили в лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара". Там ворог змішував високо- та низькосірчану нафту з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

А на військовому аеродромі "Кача" на території тимчасово окупованого Криму БпЛА Головного управління розвідки влучили по двох літаках.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують вживати заходів для підриву наступального потенціалу загарбників.

Які міста Росії нещодавно атакували дрони?

  • Ввечері та вночі 23 вересня невідомі дрони атакували Москву. Російська ППО нібито знищила понад 20 дронів. Частину рейсів довелося скерувати на інші аеропорти. 

  • Як розповів військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу, атаки на російську столицю показують жителям, що в місті може бути небезпечно. Таким чином ЗСУ діють не лише стратегічно, але й дещо впливають на суспільні настрої та стійкість ворога.

  • Минулої ночі дрони також влучили у тягову підстанцію "Каневська" у станиці Стародерев’янковській. атака завдала руйнувань та пошкоджень на об'єкті.