Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Який об'єкт уразили ЗСУ на території Росії?

Військові Сил оборони України задля зниження наступального потенціалу росіян завдали удару по важливому об'єкту. Ураження ЛВДС "8-Н" було необхідне для ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.

Українські безпілотники влучили в насосно-компресорну станцію. Поблизу неї сталося займання.

Зазначимо! ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “Стальной конь”. Об'єкт має стратегічне значення для Росії та її армії.

Сили безпілотних систем ЗСУ також повторно влучили в лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара". Там ворог змішував високо- та низькосірчану нафту з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

А на військовому аеродромі "Кача" на території тимчасово окупованого Криму БпЛА Головного управління розвідки влучили по двох літаках.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують вживати заходів для підриву наступального потенціалу загарбників.