После трагедии в университете Перми: главный следователь покончил с собой
Источник:ТАСС
Глава следственного управления Пермского края Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме. По одной из версий, это произошло из-за стрельбы в Пермском университете.
Такую информацию российские СМИ распространяют со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения смерти Сарапульцева пока нет.
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Либо личное, либо стрельба в университете
СМИ сообщает, что самоубийство главы следственного управления не связано с его службой, а обусловлено личными причинами. По данным других источников, Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством, на котором обсуждали стрельбу в Пермском университете. Сарапульцева вроде обещали уволить.
В соцсетях сообщают, что возле дома Сарапульцева проводят следственные действия. На территорию коттеджного городка никого не пускают силовики.
Расследовать обстоятельства смерти Сарапульцева должны приехать из Москвы.
Стрельба в Пермском университете: смотрите видео
Стрельба в Пермском университете: главное
- 20 сентября 19-летний Тимур Бекмансуров пришел во двор вуза и без предупреждения совершил около 30 выстрелов из гладкоствольного ружья.
- Перед инцидентом он писал о своих намерениях в соцсетях. Стрелок подробно рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение.
- Камеры наблюдения зафиксировали, что стрелок шел по улице с поднятым стволом и даже угрожал им водителям. Никто его намерений не остановил.
- Жертвами Тимура Бекмансурова стали 6 человек, еще более 20 человек – получили ранения.
- Нападающего задержали живым: сейчас он находится в больнице.