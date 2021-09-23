Після трагедії в університеті Пермі: головний слідчий наклав на себе руки

Глава слідчого управління по Пермському краю Сергій Сарапульцев наклав на себе руки в своєму будинку. За однією з версій, це сталося через стрілянину в Пермському університеті.

Таку інформацію російські ЗМІ поширюють з посиланням на власні джерела. Офіційного підтвердження смерті Сарапульцева наразі немає.

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Або особисте, або стрілянина в університеті

ЗМІ повідомляє, що самогубство голови слідчого управління не пов'язане з його службою, а зумовлене особистими причинами. За даними інших джерел, Сарапульцев покінчив з собою після наради з керівництвом, на якій обговорювали стрілянину у Пермському університеті. Сарапульцева начебто обіцяли звільнити.

У соцмережах повідомляють, що біля дому Сарапульцева проводять слідчі дії. На територію котеджного містечка нікого не пускають силовики.

Розслідувати обставини смерті Сарапульцева мають приїхати із Москви.

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