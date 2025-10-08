Вечером 8 октября в Сумах прогремел взрыв. Город атаковали российские беспилотники

Какая причина взрывов в Сумах?

Воздушная тревога в Сумском районе была объявлена ​​в 18:15 из-за угрозы ударов дронами. Уже в 18:30 8 октября местные услышали первые взрывы.

В то же время Воздушные силы ВСУ писали о движении БПЛА над городом. Местные паблики сообщали об угрозе атаки дроном типа "Италмас".

Еще взрывы прогремели в 18:33. Вероятно, они были связаны с работой сил ПВО.

