Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также В Прилуках враг атаковал критическую инфраструктуру: в ГСЧС показали ужасающие последствия
Какая причина взрывов в Сумах?
Воздушная тревога в Сумском районе была объявлена в 18:15 из-за угрозы ударов дронами. Уже в 18:30 8 октября местные услышали первые взрывы.
В то же время Воздушные силы ВСУ писали о движении БПЛА над городом. Местные паблики сообщали об угрозе атаки дроном типа "Италмас".
Еще взрывы прогремели в 18:33. Вероятно, они были связаны с работой сил ПВО.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Каковы последствия последних атак на Украину?
8 октября Россия ударила по объекту критической инфраструктуры в Прилуках, что повлекло за собой сильное задымление. Городской совет призвал жителей не открывать окна и ограничить пребывание на улице.
В Сумах днем уже раздавались взрывы. Попадание произошло в многоэтажку. Под ударом были Ковпаковский и Заречный районы. Предварительно обошлось без пострадавших.
На днях в Сумах российский дрон попал в роддом в Ковпаковском районе. В момент атаки люди находились в укрытии.