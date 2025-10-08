Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибухів у Сумах?
Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 18:15 через загрозу ударів дронами. Вже о 18:30 8 жовтня місцеві почули перші вибухи.
В той самий час Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА над містом. Місцеві пабліки повідомляли про загрозу атаки дроном типу "Італмас".
Ще вибухи пролунали о 18:33. Ймовірно, вони були пов'язані з роботою сил ППО.
Які наслідки останніх атак на Україну?
8 жовтня Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Прилуках, що спричинило сильне задимлення. Міська рада закликала мешканців не відкривати вікна та обмежити перебування на вулиці.
У Сумах вдень вже лунали вибухи. Влучання сталось у багатоповерхівку. Під ударом були Ковпаківський і Зарічний райони. Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Днями у Сумах російський дрон влучив у пологовий будинок в Ковпаківському районі. На момент атаки люди перебували в укритті.