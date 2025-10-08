Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибухів у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 18:15 через загрозу ударів дронами. Вже о 18:30 8 жовтня місцеві почули перші вибухи.

В той самий час Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА над містом. Місцеві пабліки повідомляли про загрозу атаки дроном типу "Італмас".

Ще вибухи пролунали о 18:33. Ймовірно, вони були пов'язані з роботою сил ППО.

Які наслідки останніх атак на Україну?