Будет ли еще бабье лето в этом году: синоптик оценила вероятность сильного потепления

В ближайшее время в Украине будет преобладать погода без осадков, будет больше прояснений. Погода в целом будет более теплой и комфортной.

Впрочем, сильного потепления ждать не стоит. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Будет ли сильное потепление в Украине?

Синоптик объяснила, что повышение температуры в ноябре называть бабьим летом не совсем уместно, поскольку уже начинается предзимье, и хотя некоторые показатели выше климатической нормы, однако это не напоминает лето.

Те повышения температуры, которые сейчас есть, я бы не решилась называть таким термином и вообще бы избегала его. Просто несколько дней может быть повышение температуры, антициклональный характер погоды. По сути, это и есть вот эта комфортная температура,

– рассказала она.

В то же время сильного повышения температуры ожидать не стоит. По ее словам, в течение этой недели продержится такая же температура, которую мы наблюдаем сейчас, после чего могут быть какие-то изменения.

"Пока что есть предпосылки, что там может быть определенное снижение температуры", – добавила Наталья Птуха.

Какая погода будет до конца недели?