Будет ли еще бабье лето в этом году: синоптик оценила вероятность сильного потепления
- Сильного потепления в Украине не ожидается, хотя погода будет теплой и комфортной.
- Температура в течение недели останется стабильной, но впоследствии возможно ее снижение.
В ближайшее время в Украине будет преобладать погода без осадков, будет больше прояснений. Погода в целом будет более теплой и комфортной.
Впрочем, сильного потепления ждать не стоит. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Будет ли сильное потепление в Украине?
Синоптик объяснила, что повышение температуры в ноябре называть бабьим летом не совсем уместно, поскольку уже начинается предзимье, и хотя некоторые показатели выше климатической нормы, однако это не напоминает лето.
Те повышения температуры, которые сейчас есть, я бы не решилась называть таким термином и вообще бы избегала его. Просто несколько дней может быть повышение температуры, антициклональный характер погоды. По сути, это и есть вот эта комфортная температура,
– рассказала она.
В то же время сильного повышения температуры ожидать не стоит. По ее словам, в течение этой недели продержится такая же температура, которую мы наблюдаем сейчас, после чего могут быть какие-то изменения.
"Пока что есть предпосылки, что там может быть определенное снижение температуры", – добавила Наталья Птуха.
Какая погода будет до конца недели?
В Украине ожидается повышение атмосферного давления и распространение антициклонального поля на территорию Украины. В связи с этим вторая половина текущей недели в основном пройдет без дождей.
Также сообщали, что мороза в ближайшие дни не будет, за исключением высокогорья Карпат. Локально во время прояснений возможна температура ниже нуля, но в целом будут плюсовые значения.
Уже начиная со второй половины недели будет больше прояснений и выхолаживания, поэтому ночные минимумы могут достигать 1 – 7 градусов тепла. Днем максимум остается примерно таким же.