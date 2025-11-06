Укр Рус
6 листопада, 20:00
Чи буде ще бабине літо цього року: синоптикиня оцінила ймовірність сильного потепління

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Сильного потепління в Україні не очікується, хоча погода буде теплою та комфортною.
  • Температура протягом тижня залишиться стабільною, але згодом можливе її зниження.

Найближчим часом в Україні переважатиме погода без опадів, буде більше прояснень. Погода загалом буде теплішою та комфортнішою.

Утім, сильного потепління чекати не варто. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи буде сильне потепління в Україні?

Синоптикиня пояснила, що підвищення температури у листопаді називати бабиним літом є не зовсім доречно, оскільки уже починається передзим'я, і хоч деякі показники вище кліматичної норми, проте це не нагадує літо. 

Ті підвищення температури, які нині є, я б не наважилася називати таким терміном і взагалі б уникала його. Просто кілька днів може бути підвищення температури, антициклональний характер погоди. По суті, це і є ось ця комфортна температура, 
– розповіла вона.

Водночас сильного підвищення температури очікувати не варто. За її словами, протягом цього тижня протримається така ж температура, яку ми спостерігаємо зараз, після чого можуть бути якісь зміни. 

"Поки що є передумови, що там може бути певне зниження температури", – додала Наталія Птуха.

Яка погода буде до кінця тижня?

  • В Україні очікується підвищення атмосферного тиску і поширення антициклонального поля на територію України. У зв'язку з цим друга половина поточного тижня здебільшого минеться без дощів.

  • Також повідомляли, що морозу найближчими днями не буде, за винятком високогір'я Карпат. Локально під час прояснень можлива температура нижче нуля, але загалом будуть плюсові значення.

  • Вже починаючи з другої половини тижня буде більше прояснень і вихолодження, тому нічні мінімуми можуть сягати 1 – 7 градусів тепла. Вдень максимум залишається приблизно таким же.