Чи буде ще бабине літо цього року: синоптикиня оцінила ймовірність сильного потепління

Найближчим часом в Україні переважатиме погода без опадів, буде більше прояснень. Погода загалом буде теплішою та комфортнішою.

Утім, сильного потепління чекати не варто. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи буде сильне потепління в Україні?

Синоптикиня пояснила, що підвищення температури у листопаді називати бабиним літом є не зовсім доречно, оскільки уже починається передзим'я, і хоч деякі показники вище кліматичної норми, проте це не нагадує літо.

Ті підвищення температури, які нині є, я б не наважилася називати таким терміном і взагалі б уникала його. Просто кілька днів може бути підвищення температури, антициклональний характер погоди. По суті, це і є ось ця комфортна температура,

– розповіла вона.

Водночас сильного підвищення температури очікувати не варто. За її словами, протягом цього тижня протримається така ж температура, яку ми спостерігаємо зараз, після чого можуть бути якісь зміни.

"Поки що є передумови, що там може бути певне зниження температури", – додала Наталія Птуха.

Яка погода буде до кінця тижня?