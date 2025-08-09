В пятницу, 8 августа, стало известно о том, что на войне с российскими оккупантами погибли еще трое бойцов с Волыни. Враг унес жизни Николая Катеринюка, Андрея Полховского и Владислава Кузьмина.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение местных общин.

Смотрите также На фронте с 2014 года: в бою за Украину погиб пограничник из Одесской области Александр Бурьянов

Что известно о воинах с Волыни, которые погибли на войне?

Николай Катеринюк

У Рожищенском городском совете официально подтвердили гибель 56-летнего защитника Николая Катеринюка. Он более года считался без вести пропавшим.

Воин погиб 11 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Семеновка Покровского района Донецкой области.

Андрей Полховский

В Дубовской общине сообщили, что 32-летний командир отделения зенитного ракетного взвода мотопехотного батальона, младший сержант из села Вербка умер 7 августа в одном из медицинских учреждений Харькова в результате полученных ранений в районе населенного пункта Петропавловка.

Там объявили трехдневный траур в связи с гибелью воина.

Владислав Кузьмин

Защитнику из Луцка Владиславу Кузьмину было 23 года. В городском совете отметили, что он служил в должности снайпера.

К сожалению, он погиб 26 июля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Лозовая на Харьковщине. Дату и место прощания с защитником сообщат дополнительно.