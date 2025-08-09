Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение местных общин.
Что известно о воинах с Волыни, которые погибли на войне?
Николай Катеринюк
У Рожищенском городском совете официально подтвердили гибель 56-летнего защитника Николая Катеринюка. Он более года считался без вести пропавшим.
Воин погиб 11 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Семеновка Покровского района Донецкой области.
Андрей Полховский
В Дубовской общине сообщили, что 32-летний командир отделения зенитного ракетного взвода мотопехотного батальона, младший сержант из села Вербка умер 7 августа в одном из медицинских учреждений Харькова в результате полученных ранений в районе населенного пункта Петропавловка.
Там объявили трехдневный траур в связи с гибелью воина.
Владислав Кузьмин
Защитнику из Луцка Владиславу Кузьмину было 23 года. В городском совете отметили, что он служил в должности снайпера.
К сожалению, он погиб 26 июля во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Лозовая на Харьковщине. Дату и место прощания с защитником сообщат дополнительно.