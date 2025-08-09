В п'ятницю, 8 серпня, стало відомо про те, що на війні з російськими окупантами загинули ще троє бійців з Волині. Ворог забрав життя Миколи Катеринюка, Андрія Полховського і Владислава Кузьміна.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення місцевих громад.

Що відомо про воїнів з Волині, які загинули на війні?

Микола Катеринюк

У Рожищенській міській раді офіційно підтвердили загибель 56-річного захисника Миколи Катеринюка. Він понад рік вважався безвісти зниклим.

Воїн загинув 11 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району на Донеччині.

Андрій Полховський

В Дубівській громаді повідомили, що 32-річний командир відділення зенітного ракетного взводу мотопіхотного батальйону, молодший сержант з села Вербка помер 7 серпня в одному із медичних закладів Харкова внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Петропавлівка.

Там оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибеллю воїна.

Владислав Кузьмін

Захиснику з Луцька Владиславу Кузьміну було 23 роки. В міській раді зазначили, що він служив на посаді снайпера.

На жаль, він загинув 26 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лозова на Харківщині. Дату і місце прощання із захисником повідомлять додатково.