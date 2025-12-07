Укр Рус
7 декабря, 07:14
3

Более 1000 оккупантов и 33 артсистемы: потери врага на 7 декабря

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 1 180 870 человек; за последние сутки ликвидировано 1 080 оккупантов.
  • С начала полномасштабного вторжения враг потерял 11 401 танк, 23 688 ББМ, 34 907 артиллерийских систем и тому подобное.

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 6 декабря, защитники ликвидировали еще 1 080 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 180 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 7 декабря?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • личного состава – около 1 180 870 (+1 080) человек;
  • танков – 11 401 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 688 (+0);
  • артиллерийских систем – 34 907 (+33);
  • РСЗО – 1 562 (+2);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 431 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);
  • крылатых ракет – 4 054 (+30);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);
  • специальной техники – 4 015 (+0).

 


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о потерях врага на войне?

  • Силы специальных операций ВСУ уничтожили группу российских военных в Яровой в Донецкой области, когда враг пытался использовать погодные условия и просочиться в город. Среди трех ликвидированных оккупантов был африканец с позывным "Малик".

  • В Херсонской области ГУР МОУ и местное Движение сопротивления взорвали автомобиль, в результате чего погибли двое захватчиков. Они принадлежали к 76-й десантно-штурмовой дивизии, "отличившейся" военными преступлениями.

  • Кроме того, эксклюзивно для 24 канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что на Крымском фронте нет ни одного безопасного для врага участка. Очередное подтверждение – удар по полигону Чауда, а также поражение полуострова, что становятся системными.