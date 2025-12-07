Более 1000 оккупантов и 33 артсистемы: потери врага на 7 декабря
- По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 1 180 870 человек; за последние сутки ликвидировано 1 080 оккупантов.
- С начала полномасштабного вторжения враг потерял 11 401 танк, 23 688 ББМ, 34 907 артиллерийских систем и тому подобное.
Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 6 декабря, защитники ликвидировали еще 1 080 оккупантов.
Общие потери личного состава России уже превысили 1 180 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 7 декабря?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 180 870 (+1 080) человек;
- танков – 11 401 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 688 (+0);
- артиллерийских систем – 34 907 (+33);
- РСЗО – 1 562 (+2);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 431 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);
- крылатых ракет – 4 054 (+30);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);
- специальной техники – 4 015 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о потерях врага на войне?
Силы специальных операций ВСУ уничтожили группу российских военных в Яровой в Донецкой области, когда враг пытался использовать погодные условия и просочиться в город. Среди трех ликвидированных оккупантов был африканец с позывным "Малик".
В Херсонской области ГУР МОУ и местное Движение сопротивления взорвали автомобиль, в результате чего погибли двое захватчиков. Они принадлежали к 76-й десантно-штурмовой дивизии, "отличившейся" военными преступлениями.
Кроме того, эксклюзивно для 24 канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что на Крымском фронте нет ни одного безопасного для врага участка. Очередное подтверждение – удар по полигону Чауда, а также поражение полуострова, что становятся системными.