Более 1000 оккупантов и 33 артсистемы: потери врага на 7 декабря

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 6 декабря, защитники ликвидировали еще 1 080 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 180 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Нюрнберг" 2025 и реальные прокуроры-украинцы: где правда, а где выдумки в фильме о суде над нацистами

Какие потери России по состоянию на 7 декабря?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 180 870 (+1 080) человек;

танков – 11 401 (+3);

боевых бронированных машин – 23 688 (+0);

артиллерийских систем – 34 907 (+33);

РСЗО – 1 562 (+2);

средств ПВО – 1 253 (+0);

самолетов – 431 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);

крылатых ракет – 4 054 (+30);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);

специальной техники – 4 015 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о потерях врага на войне?