Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 14 сентября, защитники ликвидировали еще 910 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 095 520 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Ветеран армии США назвал фундаментальную проблему российской армии

Какие потери России по состоянию на 15 сентября?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 095 520 (+910) человек;

танков – 11 184 (+0);

боевых бронированных машин – 23 269 (+2);

артиллерийских систем – 32 784 (+35);

РСЗО – 1488 (+1);

средств ПВО – 1217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 59 409 (+323);

крылатых ракет – 3718 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ – 61 698 (+84);

специальной техники – 3965 (+1).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян в так называемой "СВО": последние новости